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Santa Caterina. Il sindaco: “Il servizio di mensa scolastica partirà regolarmente il 20 ottobre”

Redazione 1

Santa Caterina. Il sindaco: “Il servizio di mensa scolastica partirà regolarmente il 20 ottobre”

Lun, 19/10/2026 - 18:14

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SANTA CATERINA. Il servizio di mensa scolastica partirà regolarmente martedì 20 ottobre. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Natale: “Care mamme e cari genitori, desideriamo rassicurarvi che il servizio di mensa scolastica partirà regolarmente domani, martedì 20 ottobre 2026, come già comunicato”.

Il sindaco ha aggiunto: “Siamo in costante contatto con la ditta che è in attesa di ricevere il link per accedere alla piattaforma informatica Telemoney, attraverso la quale sarà possibile gestire le prenotazioni e i pagamenti dei pasti. Ci teniamo a precisare che domani il pasto sarà comunque garantito a tutti i bambini regolarmente presenti e aderenti al tempo prolungato. Fino all’attivazione della piattaforma, le presenze saranno rilevate direttamente attraverso il registro elettronico scolastico”.

Infine il primo cittadino ha rassicurato: “Non appena il link sarà disponibile, provvederemo a comunicarlo tempestivamente alle famiglie, insieme alle indicazioni necessarie per completare la registrazione”.

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