Rilancio del quartiere Danisinni a Palermo, Teresa Mannino in scena al Teatro Massimo / Video

PALERMO (ITALPRESS) – La comicità come strumento di aggregazione per suggellare l’arrivo di uno spazio in cui creare comunità e rilanciare una delle periferie della città: il 4 novembre alle 20:30, in vista della nascita della Foresta urbana di Danisinni, si terrà al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo di beneficenza “I monologhi del mio cuore” di Teresa Mannino.

L’artista è una delle principali sponsor del rilancio del quartiere di Palermo: grazie alla sua attività, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione Comunità di Danisinni, si è innestata una spinta sempre più forte per cancellarne lo status di periferia e creare un’interazione continuativa con la città. La Foresta urbana ne costituirà uno dei pilastri, uno spazio in cui far riaffiorare le sorgenti del fiume Papireto e valorizzare gli spazi verdi, promuovendo al contempo i valori dello sport e dell’educazione alimentare.

La conferenza stampa di presentazione dello spettacolo si è tenuta al Villaggio Circolare, a piazza Danisinni, nel capoluogo siciliano.

“La comicità arriva dritta al cuore e alla pancia delle persone, crea emozioni per cui ci si sente tutti coinvolti – sottolinea Mannino – In questo caso la cosa meravigliosa è che possiamo fare qualcosa tutti insieme, da soli non ci saremmo riusciti; ogni biglietto sarà un albero o una pietra di questa Foresta urbana, che è per tutta Palermo. Porterò sul palco I monologhi del mio cuore: la mia scrittura nasce da questa terra, prenderò pagine dei miei spettacoli precedenti e li riproporrò in un modo nuovo. Il mio punto di vista sulla Sicilia è cambiato un po’: mi concentrerò su tutto quello che mi ha ispirato. Danisinni è un quartiere speciale: nella mia prima vita palermitana non ci ero mai venuta, non sapevo cosa mi fossi persa. La Foresta urbana sarà un altro fiore di questo luogo meraviglioso: c’è tanto da vedere e da vivere. Essendo stata lontana più di vent’anni ero convinta che non sarebbe cambiato niente, ma non è così: ho visto tantissimi cambiamenti, spesso in meglio anche se non sempre”.