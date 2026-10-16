Premio America Giovani per il talento universitario: la 23enne Alessandra Riccobene di Riesi premiata alla Camera dei Deputati

Si è svolta lunedì 12 ottobre, a Roma, presso la Camera dei Deputati, la cerimonia di assegnazione del Premio America Giovani per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA.Tra i giovani talenti premiati c’è Alessandra Riccobene, 23 anni, di Riesi, laureata in Lingue e Culture Moderne presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” con il massimo dei voti.Il riconoscimento viene attribuito ogni anno dalla Fondazione a 1.000 giovani laureati italiani, selezionati sulla base di diversi criteri di merito, tra cui il voto di laurea, la media degli esami e il percorso accademico.Il Premio prevede, inoltre, una borsa di studio a copertura totale per frequentare il prestigioso master della Fondazione Italia USA in ”Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, dedicato alla formazione nei settori delle relazioni internazionali, della comunicazione e della promozione del Made in Italy.