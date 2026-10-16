Aeroporti, guasto ai sistemi Enav: a Catania e Comiso possibili disagi

A causa di un guasto ai sistemi Enav per il controllo del traffico aereo su scala nazionale, anche presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni. Sac sta monitorando l’evoluzione della situazione ed è al lavoro per garantire l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali. Il personale della società è, inoltre, sul posto per supportare i passeggeri. Si invitano i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento. (Alp/Adnkronos)