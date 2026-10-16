Caro carburanti, protesta di autotrasportatori e agricoltori: rallentamenti al traffico e disagi a Gela

Rallentamenti al traffico e disagi a Gela, in provincia di Caltanissetta, per la protesta degli autotrasportatori contro il caro-gasolio che si è unita a quella degli agricoltori. In mattinata diversi tir fermi sulla sede stradale hanno rallentato il traffico lungo la Statale 117 bis che unisce Gela a Catania. Nessun blocco ma il traffico ha avuto pesanti ripercussioni, anche per via del concomitante corteo degli agricoltori che è partito dal presidio di Caltagirone (Catania) e ha percorso un tratto della Statale. (Sac/Dire)