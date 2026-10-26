Rally, stagione da incorniciare per il nisseno Salvatore Di Benedetto: terzo assoluto nel CRZ, vince la Rally2/R5, l’Over 55 e il Trofeo Pirelli

CALTANISSETTA – Una stagione da protagonista, impreziosita da risultati di assoluto prestigio e da importanti riconoscimenti che confermano il talento e l’esperienza di uno dei piloti più rappresentativi del panorama automobilistico nisseno. Salvatore Di Benedetto conclude il 2026 conquistando il terzo posto assoluto nella Coppa Rally di Zona ACI Sport della 9ª Zona (CRZ), il primo posto nella classe Rally2/R5, il primato nella categoria Over 55 e il Trofeo Pirelli.

Un bilancio di grande valore sportivo, maturato al termine di un’annata intensa, nella quale il pilota di Caltanissetta ha saputo distinguersi nelle principali competizioni rallistiche siciliane, confrontandosi con equipaggi di alto livello e dimostrando continuità di rendimento, determinazione e grande capacità di guida.

L’ultimo capitolo della stagione è stato scritto domenica 25 ottobre sulle strade del Rally di Taormina, appuntamento conclusivo del CRZ 9ª Zona, dove Di Benedetto, affiancato dal navigatore Giovanni Barbaro, ha conquistato l’ottava posizione assoluta, portando a termine una competizione importante per definire gli equilibri finali del campionato.

Un piazzamento che ha suggellato un percorso sportivo costruito gara dopo gara, nel quale non sono mancati momenti particolarmente significativi.

Tra questi spicca certamente lo straordinario secondo posto assoluto conquistato alla Targa Florio, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e ricche di storia del panorama nazionale. Un risultato che ha rappresentato uno dei punti più alti della stagione e che ha contribuito in maniera determinante alla classifica finale del campionato.

Altrettanto importante il terzo posto assoluto ottenuto al Rally di Caltanissetta, una competizione dal significato particolare per Di Benedetto, che ha avuto l’opportunità di salire sul podio davanti al pubblico della propria città.

Due risultati di grande spessore che, insieme agli altri piazzamenti ottenuti nel corso dell’anno, hanno consentito al pilota nisseno di raggiungere un prestigioso terzo posto nella graduatoria assoluta del CRZ 9ª Zona.

Ma le soddisfazioni non si fermano alla classifica generale.

Di Benedetto ha infatti conquistato anche la prima posizione nella classe Rally2/R5, categoria particolarmente competitiva che vede impegnate vetture dalle elevate prestazioni tecniche, oltre al primo posto nella categoria Over 55, confermando come esperienza, preparazione e passione rappresentino elementi fondamentali per continuare a competere ai massimi livelli.

A completare un’annata particolarmente positiva è arrivata anche la conquista matematica del Trofeo Pirelli, ulteriore riconoscimento che arricchisce il bilancio sportivo del 2026.

Dietro questi risultati c’è naturalmente un lavoro di squadra, elemento indispensabile in una disciplina complessa e impegnativa come il rally.

Nel corso della stagione, Di Benedetto ha condiviso l’abitacolo con due navigatori, Giovanni Lo Verme e Giovanni Barbaro, entrambi protagonisti del percorso agonistico che ha portato al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Fondamentale anche il contributo della scuderia EM Management, sotto i cui colori ha gareggiato il pilota nisseno, e del Team Pavel Group, che ha messo a disposizione la vettura utilizzata nelle competizioni.

Una sinergia tra pilota, navigatori, scuderia e struttura tecnica che ha permesso di affrontare con competitività un calendario impegnativo, nel quale ogni gara ha richiesto preparazione, concentrazione e capacità di adattamento alle diverse caratteristiche dei percorsi.

Il risultato finale assume un significato ancora più importante considerando il livello degli avversari affrontati e la competitività di un campionato nel quale ogni posizione è stata conquistata attraverso prestazioni e piazzamenti determinanti.

Per Caltanissetta si tratta di un’altra soddisfazione sportiva, con un proprio rappresentante capace di distinguersi ai vertici del rallismo siciliano e di portare il nome della città sui podi di competizioni di grande tradizione.

Il secondo posto alla Targa Florio, il terzo al Rally di Caltanissetta, il podio assoluto nel campionato di zona e le vittorie di classe e categoria, insieme al Trofeo Pirelli, raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione il valore della stagione di Salvatore Di Benedetto.

Con il Rally di Taormina si chiude dunque un 2026 che resterà tra le annate più significative del suo percorso agonistico recente.

Una stagione nella quale il pilota nisseno ha dimostrato che la passione per i motori, quando si accompagna all’esperienza e alla determinazione, può continuare a regalare risultati importanti e nuove soddisfazioni.

Adesso, archiviato il campionato, lo sguardo può già rivolgersi alle prossime sfide, con la consapevolezza di avere concluso un’annata da protagonista e di avere regalato al rallismo nisseno un’altra pagina di sport da ricordare.