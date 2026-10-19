Rally di Taormina, superata quota 100 iscritti

Sport, Il Rally di Taormina supera quota cento iscritti e si prepara a vivere un’edizione di grande richiamo, con un parterre di protagonisti che promette spettacolo e confronti di elevato livello agonistico. A poche ore dalla chiusura delle adesioni, fissata per oggi, lunedì 19 ottobre, la competizione organizzata da New Turbomark Rally Team ha già raggiunto le tre cifre, un risultato significativo che conferma l’interesse suscitato dall’appuntamento in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre sulle strade della riviera jonica messinese.

Un numero destinato a delineare un elenco partenti particolarmente ricco, nel quale spiccano numerose vetture di vertice e piloti di primo piano del panorama rallistico siciliano. Le ultime ore riservate alle iscrizioni potrebbero inoltre regalare ulteriori sorprese, aggiungendo altri nomi importanti a una manifestazione che si annuncia già particolarmente combattuta. Il Rally di Taormina sarà infatti l’ultimo e decisivo appuntamento della Coppa Rally di Zona ACI Sport per la Sicilia, oltre a rappresentare una prova importante del Campionato Siciliano Rally, la serie promossa dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia.

Le prime anticipazioni riguardano soprattutto la classe regina, dove si profila una concentrazione di piloti di notevole esperienza e giovani talenti, con motivazioni differenti ma accomunati dall’ambizione di recitare un ruolo da protagonisti.

A catalizzare l’attenzione sarà innanzitutto il santateresino Danilo Novelli, da sempre tra i protagonisti più attesi del Rally di Taormina, una competizione che conosce particolarmente bene e nella quale ha più volte messo in evidenza le proprie qualità. Quest’anno il pilota di Santa Teresa di Riva sarà al centro della curiosità anche per l’importante novità tecnica rappresentata dal debutto al volante della Lancia, una scelta che aggiunge ulteriore interesse alla sua partecipazione. Novelli potrà contare sulla conoscenza delle strade di casa e sull’esperienza maturata nelle precedenti edizioni, elementi che potrebbero favorire un rapido adattamento alla nuova vettura e consentirgli di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Un esordio particolarmente atteso, dunque, per uno dei piloti che hanno contribuito ad animare le passate edizioni della gara jonica.

Tra i principali candidati al successo assoluto figura il giovane palermitano di Prizzi Marco Pollara, che sarà al via su Skoda Fabia. Pilota di grande talento e già protagonista di prestazioni di assoluto rilievo, Pollara rappresenta una delle punte più competitive del panorama rallistico siciliano. Reduce dal terzo posto assoluto conquistato nella passata edizione insieme a Giuseppe Princiotto, si presenta con tutte le credenziali per puntare alle posizioni più importanti della classifica. La sua velocità, unita alla capacità di interpretare con efficacia i tracciati più impegnativi, ne fa uno degli osservati speciali di una gara nella quale potrebbe recitare un ruolo di primo piano fin dalle battute iniziali.

Particolare interesse riveste anche la partecipazione dell’esperto Andrea Anastasi, anch’egli su Skoda Fabia, che si presenta all’appuntamento conclusivo ancora pienamente coinvolto nella sfida per la leadership della Coppa Rally di Zona. Una posizione di classifica che attribuisce grande importanza alla sua prestazione, in una gara nella quale sarà fondamentale raccogliere il miglior risultato possibile per consolidare le proprie ambizioni. Anastasi potrà fare affidamento sull’esperienza e sulla capacità di gestire le diverse fasi della competizione, cercando di sfruttare ogni opportunità utile in una sfida che si preannuncia particolarmente delicata per gli equilibri del campionato.

Grande attesa anche per il ritorno di Emanuele La Torre, altro pilota di Santa Teresa di Riva, che teneva particolarmente a essere presente e protagonista nella gara di casa. Per il giovane talento messinese il Rally di Taormina rappresenta un appuntamento dal significato speciale, nel quale alle ambizioni sportive si aggiunge il desiderio di ben figurare davanti al pubblico amico. Ancora vivo il ricordo della brillante prestazione dello scorso anno, quando La Torre, affiancato da Rosario Siragusano sulla Skoda Fabia, conquistò un prestigioso secondo posto assoluto alle spalle di Andrea Nucita. Un risultato che ne ha confermato le qualità e che costituisce un riferimento importante per il nuovo impegno sulle strade joniche. Il suo rientro aggiunge dunque un altro protagonista particolarmente accreditato nella lotta per il successo assoluto.

A rafforzare la rappresentanza messinese nella classe regina sarà anche Marcello Rizzo, altro pilota di casa, pronto a confrontarsi con gli avversari al volante della Skoda Fabia. La sua presenza aggiunge ulteriore interesse a una competizione nella quale il fattore territoriale assume un significato particolare. Rizzo conosce bene le caratteristiche delle strade del comprensorio jonico e avrà certamente l’ambizione di sfruttare questa familiarità per inserirsi nelle posizioni che contano, in un confronto che si annuncia particolarmente qualificato.

A completare questo primo gruppo di nomi eccellenti saranno poi due autentici veterani del rallismo siciliano, il nisseno Di Benedetto e il messinese Celesti, entrambi al volante delle Skoda Fabia. Due piloti di grande esperienza, che hanno attraversato diverse stagioni dell’automobilismo isolano conservando intatte passione e competitività. La loro presenza rappresenta un ulteriore elemento di prestigio per la manifestazione, soprattutto per la capacità di interpretare percorsi impegnativi e di gestire con lucidità le diverse fasi della gara. Di Benedetto e Celesti potranno far valere il proprio bagaglio tecnico e sportivo, cercando di inserirsi nel confronto con i protagonisti più giovani e confermando il valore di una generazione di piloti che continua a rappresentare un riferimento importante nel panorama rallistico siciliano.

Il superamento di quota cento adesioni conferma inoltre l’ampiezza dell’interesse per la manifestazione, che non si esaurisce nella sfida per il successo assoluto. Grande attenzione sarà riservata anche alle altre classi, dove diversi equipaggi saranno chiamati a giocarsi risultati determinanti per le classifiche della Coppa Rally di Zona e per l’accesso alla Finale Nazionale di Coppa Italia, in programma a Lucca il 14 e 15 novembre. Non mancheranno inoltre i motivi di interesse legati al Campionato Siciliano, sia per le auto moderne sia per le storiche, mentre il Rally Taormina Legend completerà il programma con la Regolarità a Media, riservata alle vetture che hanno scritto pagine importanti della storia della specialità. La pubblicazione dell’elenco ufficiale degli iscritti consentirà di delineare nel dettaglio i confronti nelle varie categorie e di conoscere eventuali ulteriori presenze di rilievo.

Il programma della manifestazione entrerà nel vivo venerdì 23 ottobre con le operazioni preliminari, le ricognizioni e le verifiche sportive e tecniche. Sabato 24, dopo lo shakedown mattutino, la partenza da Piazza Vittorio Emanuele II a Taormina è prevista alle 14.01, seguita dalle prime tre prove speciali. Domenica 25 si disputeranno le sei prove conclusive, prima del traguardo e della cerimonia di premiazione nel cuore di Taormina, a partire dalle 18.10.

Saranno complessivamente 337,46 i chilometri del percorso, di cui 64,65 cronometrati*, distribuiti sulle nove prove speciali.