Promozione. Netta sconfitta esterna per il Serradifalco 4-1 con l’Atletico Megara: ai falchetti non basta la rete di D’Anca

Nel girone D del campionato di Promozione sconfitta netta quanto amara per il Serradifalco Calcio di Gianfilippo Di Matteo. I falchetti hanno perso 4-1 sul campo dell’Atletico Megara 1908 (nella foto). Una sconfitta tanto netta quanto inequivocabile, quella incassata da Nacci e compagni al cospetto di una squadra come quella di casa che ha fatto di cinismo virtù. In effetti, le quattro reti dei megarini sono arrivate da errori dei falchetti a centrocampo; palle perse dolorosamente che si sono tradotte in altrettante reti che hanno esaltato la giornata degli aretusei che hanno agganciato in classifica proprio il Serradifalco.

I falchetti, dopo la doppietta di Sinatra, avevano momentaneamente segnato la rete del 2-1 con D’Anca, alla sua prima rete stagionale. Tuttavia, nonostante abbiano cercato di mantenere il pallino del gioco, non sono riusciti a tradurre in gol le azioni prodotte, per cui alla fine hanno dovuto uscire battuti incassando, con le altre due reti megarine, anche la prima sconfitta stagionale in campionato. Ovviamente, nulla di grave nè di compromesso per il Serradifalco del presidente Tonino Cavaleri. Il campionato è ancora lungo e una sconfitta non può certo compromettere quanto di buono fatto fin qui dalla squadra.

Certe sconfitte, in realtà, possono e debbono costituire i mattoni sui quali costruire le vittorie del futuro. Ma questo a patto che i falchetti traggano gli insegnamenti del caso da questa sconfitta che, certamente, non può considerarsi frutto di mera casualità. Conoscendo, tuttavia, la preparazione e la professionalità di un tecnico come Gianfilippo Di Matteo, in casa Serradifalco c’è da giurarci che non mancherà l’autocritica, ma anche il richiamo ad una maggiore attenzione in taluni frangenti della partita. Dopo di che testa al prossimo impegno di campionato quando il 1° Novembre i falchetti affronteranno in casa il Ragusa Boys (ore 14,30), non prima del turno infrasettimanale di Coppa Italia in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio Antonio Alaimo contro la Barrese (ore 14,30) per i 16esimi di finale.