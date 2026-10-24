Promozione. Nell’anticipo del sabato il Serradifalco, sul campo dell’Atletico Megara 1908, vuol continuare a stupire. Sommatinese e Real Gela sfide delicate della domenica

Nel girone D del campionato di Promozione, le tre nissene sono attese nel fine settimana da altrettante sfide parecchio interessanti che possono avere refluenze considerevoli sui rispettivi campionati. A cominciare dalla vice capolista Serradifalco. La squadra di Gianfilippo Di Matteo, nell’anticipo del sabato affronta fuori casa l’Atletico Megara 1908 (ore 15,30). Si tratta di un confronto alquanto affascinante, anche perché i siracusani in casa non solo sono imbattuti, ma sono anche una macchina da gol infernale avendo realizzato 11 gol in due partite.

Tuttavia, anche i falchetti del presidente Tonino Cavaleri sono imbattuti con due vittorie in due gare, ma con una variabile non da poco: il Serradifalco ha vinto le due gare in trasferta con il minimo scarto di 0-1 dimostrando cinismo, forza e carattere. Insomma oggi nell’anticipo del sabato il clima è davvero scoppiettante tra Atletico Megara e Serradifalco Calcio in un match che potrebbe proiettare i falchetti anche in testa alla classifica se il Santa Croce Soccer dovesse steccare domani in trasferta contro il Casmenarum. Arbitrerà l’incontro Federico Catanese di Enna, con guardalinee Giuseppe Diego Scarlata di Enna e Danilo Resina di Catania.

Le altre due sfide delle nissene sono in programma domenica 25 ottobre. In particolare la Sommatinese, quartultima con 3 punti, affronta alle 15 in casa allo stadio Peppe Tricoli una Barrese che non è messa meglio avendo fin qui racimolato solo 5 punti in classifica. Per la squadra di Salvatore Sammartino un match da vincere per cercare prima possibile di allontanarsi dalla bassa classifica e riuscire nel contempo ad occupare posizioni di classifica più tranquille. Arbitrerà Sommatinese – Barrese Riccardo Pennisi di Acireale, con guardalinee Aurelio Emanuele Torre di Acireale e Francesco Luca Ferlisi di Caltanissetta. Infine, il Real Gela di Angelo Gaccione punta a riscattarsi affrontando fuori casa il Cassibile (ore 15) in un confronto che sulla carta appare equilibrato. La squadra gelese ha qualità e individualità e a Cassibile può veramente aspirare al colpo grosso specie se i vari Caci e Riggio dovessero confermarsi sotto porta come nelle gare precedenti. Arbitrerà Cassibile – Real Gela Danilo Bonaventura di Acireale, con guardalinee Aldo Matteo Savasta di Enna e Fabrizio Macris di Messina. (Foto Serradifalco Calcio).