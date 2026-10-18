Promozione. Il Serradifalco del presidente Tonino Cavaleri non si ferma più: battuto 5-1 il Qal’At; ko Sommatinese e Real Gela

Nel girone D del campionato di Promozione, prosegue la grande marcia del Serradifalco. I falchetti di mister Gianfilippo Di Matteo hanno battuto con un netto 5-1 finale il Qal’At. Allo stadio Antonio Alaimo, tuttavia, a passare per primi in vantaggio sono stati gli ospiti con Turrisi. Tuttavia, il Serradifalco del presidente Tonino Cavaleri, per nulla intimorito da questa situazione di svantaggio, ha iniziato a macinare il suo calcio.

E’ così arrivata dapprima la doppietta di Morleo e poi la rete di Castrillo. A completare la cinquina vincente ci hanno pensato le reti di Salvo e di Cantavenera per il definitivo 5-1. I falchetti ora sono secondi in classifica a due sole lunghezze dalla capolista Santa Croce Soccer. E a questo proposito proprio il Santa Croce ha battuto 2-0 la Sommatinese di mister Salvatore Sammartino.

I granata sommatinesi, con una prestazione alquanto generosa, hanno giocato un bel primo tempo al cospetto della capolista. Nella ripresa, tuttavia, i padroni di casa hanno dapprima trovato la rete del vantaggio con Garufi, dopo di che hanno segnato la rete del definitivo raddoppio con Drame. La Sommatinese ha cercato di riaprire il confronto ma senza riuscirci.

Infine, nell’anticipo del sabato, sconfitta anche per il Real Gela. La squadra di Angelo Gaccione ha perso in casa contro il Casmenarum. Ospiti in vantaggio con Bruccoleri e pari al 37’ firmato ancora una volta da Riggio; nella ripresa, tuttavia, Di Vita ha trovato lo spiraglio giusto per battere il portiere del Real Gela e regalare la vittoria alla sua squadra. In questo modo, il Real Gela ha perso per la prima volta in campionato dove finora aveva totalizzato 3 pareggi e una vittoria.

Questa la classifica dei girone D di Promozione: Santa Croce Soccer 15, Serradifalco Calcio 13, Noto 12, Atletico Megara, Sant’Anna Enna e Canicattini 10, Cassibile 8, Real Gela e Ragusa Boys 6, Pro Ragusa e Barrese 5, Casmenarum Comiso 4, Sommatinese 3, Frigintini e Megarese 2, Qal’At Caltagirone 0.