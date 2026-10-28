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Prometeo tv n° 43 del 28 ottobre 2026

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Prometeo tv n° 43 del 28 ottobre 2026

Mer, 28/10/2026 - 12:06

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(Adnkronos) – Hera inaugura a Modena il nuovo impianto per la rigenerazione delle plastiche rigide A2A presenta la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria, 45 milioni di valore economico distribuito sul territorio 
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