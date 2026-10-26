Professioni infermieristiche, Daniela Tartaglini presidente Sidmi

(Adnkronos) – Daniela Tartaglini è stata eletta presidente della Società italiana per la direzione e il management delle professioni infermieristiche (Sidmi). Già vicepresidente della società scientifica, che è anche riconosciuta dal ministero della Salute, Tartaglini succede a Bruno Cavaliere per il quadriennio 2026-2030. Professoressa associata di Scienze infermieristiche presso l'università Campus Bio-Medico di Roma e direttore assistenziale delle professioni sanitarie della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico – riferisce una nota – Tartaglini ha maturato oltre trent'anni di esperienza in ambito clinico, accademico e organizzativo. Alla docenza nei corsi di laurea in Infermieristica e di laurea magistrale in Scienze infermieristiche affianca anche la direzione di master dedicati al Management delle professioni sanitarie e in Strumentazione chirurgica. "Ringrazio i colleghi per la fiducia e Bruno Cavaliere per il lavoro svolto alla guida della Sidmi – ha dichiarato Tartaglini – Assumo questo incarico con l'impegno di valorizzare le competenze infermieristiche e il loro contributo alle scelte organizzative del sistema sanitario. Investire nella formazione e nella leadership e promuovere, attraverso la ricerca, nuovi modelli di gestione e organizzazione dei servizi, significa dare ai professionisti gli strumenti per rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone ma anche, al tempo stesso, per migliorare la qualità del lavoro e dell'assistenza". La presidente della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, Barbara Mangiacavalli, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro da parte della Fnopi al nuovo Consiglio direttivo, esprimendo le congratulazioni a Tartaglini. "Avere nel nostro panorama una società scientifica che studia i modelli di management significa tanto per le professioni infermieristiche – ha sottolineato Mangiacavalli – anche nell'ottica di saldare al meglio la riforma universitaria appena varata sui percorsi magistrali clinici alla concreta valorizzazione sul campo delle competenze specialistiche acquisite. Il rigore e la determinazione che hanno sempre contraddistinto Sidmi rappresentano una garanzia per la formulazione di proposte in tal senso". "L'elezione di Daniela Tartaglini è un riconoscimento del suo percorso e della capacità di coniugare esperienza sul campo, visione organizzativa e attenzione alla persona", ha affermato Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico. "In tutti questi anni insieme – ha aggiunto – abbiamo potuto apprezzarne l'impegno nella crescita professionale degli infermieri e nello sviluppo dei modelli assistenziali. A lei rivolgiamo le nostre congratulazioni con l'augurio di buon lavoro per questa nuova importante responsabilità a livello nazionale". Il nuovo Consiglio direttivo nazionale Sidmi comprende, oltre alla neo presidente Tartaglini, il vicepresidente Dario Laquintana, direttore socio sanitario dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano; la segretaria Graziella Costamagna, direttore della direzione professioni sanitarie dell'azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; e il tesoriere Fabrizio Polverini, direttore della Struttura complessa Numero unico di emergenza 112 della Regione Liguria. Completano il Consiglio il dirigente Project Manager per lo sviluppo delle Direzioni assistenziali e delle professioni sanitarie della Regione Emilia Romagna, Marika Colombi; il direttore aziendale delle professioni sanitarie dell'Irccs Istituto europeo di oncologia di Milano, Giorgio Magon; la responsabile di Funzione organizzativa dell'Area infermieristica ospedaliera Chieti-Ortona dell'Asl 2 Abruzzo, Serenella Mennilli; il dirigente delle professioni infermieristiche e della professione di ostetrica dell'Asl Napoli 1 Centro, Rosaria Parmigiano; l'infermiere dell'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania, Angelo Pirreco; il direttore dell'Uoc di Assistenza infermieristica dell'Asl Roma 6, Cinzia Sandroni; e il dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche dell'Asl Foggia, Sipontina Zerulo. L’attività di Tartaglini alla guida della Sidmi – conclude la nota – sarà rivolta specialmente alla valorizzazione della leadership infermieristica e del contributo che le competenze cliniche, formative e manageriali degli infermieri possono offrire all'organizzazione dei servizi e al miglioramento dei percorsi di cura, soprattutto in un contesto come l'attuale attraversato da trasformazioni profonde e innovazioni tecnologiche sempre più pervasive, intelligenza artificiale in primis.

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