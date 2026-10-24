Prima Categoria. Anticipo del sabato con il derby Campofranco – Atletico Nissa; domenica match clou Prizzi – Riesi e trasferta ostica per l’Accademia Mazzarinese

Nel campionato di Prima Categoria le quattro nissene del girone B sono chiamate ad un turno di campionato, il 5°, alquanto arduo. Si inizia sabato pomeriggio con un anticipo alquanto succulento come il derby provinciale tra il Campofranco Calcio e l’Atletico Nissa (ore 15,30). Una sfida, quella in programma nello stadio “Totò Russo” di Aragona, che vedrà di fronte due realtà che, in questo momento, sono alla ricerca della loro dimensione migliore. Il Campofranco Calcio è partito proponendo in campionato un rendimento con due vittorie e altrettante sconfitte in 4 gare giocate; invece l’Atletico Nissa (nella foto) ha fin qui deluso le aspettative perdendo due volte, pareggiando a Termini Imerese e vincendo una sola gara.

Ecco perché da questo anticipo di campionato le due nissene si attendono tanto. I campofranchesi si affideranno al talento infinito di Cosimo Panepinto e a capitan Di Leo per far proprio un derby che si presenta davvero importante per la sua classifica. L’Atletico Nissa, invece, avrà la sua punta di diamante in Pilato che, domenica scorsa, ha dimostrato tutta la sua confidenza con il gol. Il costo unico del biglietto sarà di 5 euro. Arbitrerà il derby provinciale Francesco Riccobene di Enna.

Domenica, invece, big match di valore assoluto tra i palermitani del Prizzi e il Riesi di mister Di Francisca (ore 15). Le due squadre arrivano nel miglior modo possibile a questa sfida: entrambe sono a 9 punti ed entrambe vogliono vincere un incontro che potrebbe, in caso di successo, indirizzare positivamente le ambizioni di questa o quella piazza calcistica. Il Riesi, per altro, si affiderà ancora una volta al fresco talento dei giovani Schittino e Pirrello per conquistare 3 punti che potrebbero veramente costituire un viatico importante per il suo campionato. Arbitrerà l’incontro Francesco Bonanno di Marsala.

Infine, a completare il quadro della 5^ giornata in Prima categoria è l’Accademia Mazzarinese che sfiderà fuori casa l’ostica Alessandria Della Rocca (ore 14,30) in un confronto che, anche qui, si annuncia parecchio acceso. L’Accademia sta bene ed ha fin qui dimostrato di essere complesso di tutto valore e di essere in grado di mettere in difficoltà chiunque. Una squadra in forte crescita che unisce esperienza e gioventù in un mix che, fin qui, ha permesso alla compagine mazzarinese di attestarsi al secondo posto in classifica con 9 punti. Il tutto senza però sottovalutare l’Alessandria della Rocca che, giocando in casa, vorrà fare la sua bella figura davanti ai propri tifosi. Arbitrerà l’incontro Gabriele Sanfilippo di Palermo. (Foto Atletico Nissa).