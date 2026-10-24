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Paura a Roma, esplosione in una palazzina a Ostia: 1 ferito e 11 famiglie evacuate

AdnKronos

Paura a Roma, esplosione in una palazzina a Ostia: 1 ferito e 11 famiglie evacuate

Sab, 24/10/2026 - 07:44

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(Adnkronos) – Sono state 11 le famiglie evacuate dalla palazzina di cinque piani in via dei Velieri, a Ostia, dove intorno alle 21.40 di ieri si è verificata un'esplosione.  Sul posto, insieme alla Polizia di Stato, ai sanitari del 118 e alla Polizia Locale, i vigili del fuoco che hanno soccorso la persona rimasta ferita e portato all'esterno alcune ﻿bombole di gas presenti negli appartamenti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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