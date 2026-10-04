Nube tossica dopo incendio a Caivano, sospese attività nella zona Asi: “Obbligo di mascherina”

(Adnkronos) – Una nube tossica si è sprigionata nella serata di ieri da una delle cisterne già interessate da un incendio nei giorni scorsi presso la zona industriale di Caivano (Napoli). I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nuovamente nella zona﻿ Asi Pascarola, presso la sede di un’azienda che produce vernici e rivestimenti. Poco prima, una reazione chimica sulla quale sono in corso approfondimenti, ha causato la fuoriuscita di miasmi irritanti da una delle cisterne già sottoposte a sequestro. In fiamme anche del materiale plastico presente fuori i silos. L'incendio è stato subito domato, mentre la cisterna sigillata e inertizzata dai Vigli del Fuoco intervenuti. La fabbrica è stata nuovamente sequestrata e sono in corso le indagini in corso. Già in serata, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione urgente del Centro di Coordinamento Soccorsi (Ccs) a seguito di un nuovo incidente verificatosi presso lo stabilimento Ppg Industries di Caivano. Al tavolo operativo hanno preso parte l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il sindaco del comune di Caivano, Antonio Angelino, il direttore dell’Arpac, Dario Mirella, il Comandante Vicario dei Vigili del Fuoco di Napoli, Armando De Rosa. Erano presenti anche i referenti dell’Asl Napoli 2 Nord e delle Forze dell’ordine. All'incontro ha partecipato anche la Prefettura di Caserta. In via precauzionale, il sindaco di Caivano ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente, disponendo la sospensione immediata di qualsiasi attività di lavorazione della predetta azienda, sospensione immediata e totale di ogni ciclo produttivo per le aziende della zona Asi, chiusura del cimitero comunale, divieto di accesso a parchi, ville e aree gioco comunali, divieto assoluto di svolgere attività sportive all’aperto. Raccomandato anche l’uso di mascherine FFP2, mantenimento delle finestre chiuse, disistallazione di impianti di ventilazione meccanica. Sulla problematica, il Prefetto di Napoli ha convocato una riunione che si terrà, in Prefettura, nella giornata di domani. Il tavolo continua a monitorare l'evoluzione della situazione con la massima attenzione.

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