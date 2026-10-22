“Nostro figlio ha sbagliato, ora non esce più”: parlano i genitori del 12enne fermato a Milano

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"Te lo giuro, papà. Sono entrato e non ho rubato". Sono le parole del 12enne che a Milano è stato filmato, a volto coperto, mentre saccheggiava i negozi nella guerriglia urbana. Il Tg1 ha intervistato i genitori del ragazzino, che hanno aperto le porte della propria casa alla periferia di Milano. La coppia, in Italia da 3 anni, ha 4 figli. Secondo i genitori, il ragazzino era in compagnia della madre nel pomeriggio dei disordini. "Poi ha trovato lì altri ragazzi, ha cercato la mamma e non l'ha trovata. Quindi è rimasto con i ragazzi", spiega il padre. I video mostrano il 12enne mentre lancia un cestino dei rifiuti, poi mentre partecipa ad atti vandalici. Quindi, esce da un negozio con una decina di cinture. "Gli dicevano 'prendi questo, prendi questo'. Quando è tornato a casa aveva vestiti nuovi? No, non aveva niente di nuovo", dicono i genitori. Il 12enne si sarebbe reso conto di aver sbagliato. "Ora non uscirà più da solo. Ora solo scuola e casa".

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