Nissa Rugby, esordio dell’under 16 nel campionato regionale. La prima stagionale al “Tomaselli” di Caltanissetta, domenica 25 ottobre

Il rugby giovanile fa tappa allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta per una domenica all’insegna dello sport, della passione e della crescita giovanile. Domenica 25 ottobre, l’impianto nisseno ospiterà un doppio appuntamento di grande rilievo per tutto il movimento della palla ovale siciliano. La mattinata prenderà il via dalle ore 10:00 alle 11:30 con un festival dedicato al Mini Rugby, che vedrà scendere in campo i giovanissimi atleti di Nissa Rugby ed Unione Enna Rugby, per un momento di confronto, divertimento e condivisione dei valori fondamentali di questo sport.

A seguire, il momento clou della giornata: dalle ore 12:30 alle 13:30, andrà in scena la sfida valida per il Campionato Under 16 tra Nissa Rugby e Messina Rugby. Un appuntamento molto ‘sentito’ per la società nissena del presidente Giuseppe Lo Celso che approda nel Campionato Regionale Under 16. Un traguardo importante e di straordinario valore, che rappresenta il frutto maturo di un intenso e proficuo lavoro svolto negli anni sull’intera filiera giovanile. Un progetto ‘coltivato’ negli anni, irrobustito dalla collaborazione nella scorsa stagione con l’Unione Rugby Enna e quest’anno con il fondamentale apporto del Palermo Rugby.

La stringente e promettente partnership tra Caltanissetta e Palermo, in atto con la prima squadra che partecipa al campionato di serie B, è altrettanto solida e aggregante per i settori giovanili, con particolare riferimento all’under 16. La partecipazione a un torneo di così alto livello testimonia la bontà del progetto tecnico ed educativo dei club, impegnati quotidianamente nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Tutta la cittadinanza, gli appassionati e le famiglie sono invitati sulle tribune dello Stadio “Marco Tomaselli” per sostenere i giovani atleti e vivere insieme una splendida giornata di sport.

Riepilogo Programma – domenica 25 ottobre:

Ore 10:00 – 11:30: Concentramento Mini Rugby (Nissa Rugby, Unione Enna Rugby)

Ore 12:30 – 13:30: Campionato Regionale Under 16: Nissa Rugby vs Messina Rugby