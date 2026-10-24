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‘Ndrangheta, agguato nel Cosentino: uccisa moglie di un boss

AdnKronos

‘Ndrangheta, agguato nel Cosentino: uccisa moglie di un boss

Sab, 24/10/2026 - 08:34

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(Adnkronos) – Un agguato mafioso si è verificato nella notte di oggi, sabato 24 ottobre, in contrada Lattughelle, a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Nel mirino del commando armato, Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti al vertice della criminalità organizzata della Sibaritide. Pepe è rimasto gravemente ferito, mentre la moglie, Silvana Sibarelli, ha perso la vita.  Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cassano all'Ionio, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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