Nasi (Cirfood): “Gare d’appalto nella ristorazione collettiva devono essere economicamente sostenibili”

(Adnkronos) – Qualità, sicurezza alimentare, innovazione e attenzione agli impatti ambientali e sociali sono impegni che richiedono investimenti e non possono continuare a gravare esclusivamente sulle imprese. È il messaggio lanciato da Chiara Nasi, presidente di Cirfood, in occasione del quarto Summit della ristorazione collettiva, ospitato al Cirfood District di Reggio Emilia. "Voglio partire dal tema del Summit di quest'anno – dice -, perché ai tanti doveri della ristorazione collettiva devono corrispondere quei diritti fondamentali per permettere alle imprese di rimanere sul mercato". Al centro del confronto la sostenibilità economica degli appalti pubblici e la necessità di riconoscere il valore dei servizi offerti dal comparto. "La congruità di una gara d'appalto è un fattore determinante per permettere all'operatore economico di svolgere al meglio il suo servizio", sottolinea la presidente di Cirfood, che rivolge un appello alle stazioni appaltanti: "Per questo chiediamo alle stazioni appaltanti di farsi parte attiva affinché venga costruito un modello capace di guardare avanti e che sia economicamente sostenibile per entrambi".

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)