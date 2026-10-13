Mussomeli,  Un percorso ITS Academy post diploma nel settore turistico potrà essere attivato direttamente in città

MUSSOMELI – Una nuova e significativa opportunità di formazione e crescita professionale si apre per i giovani di Mussomeli e del territorio. Grazie al patrocinio del Comune di Mussomeli, sarà possibile attivare direttamente in città, al raggiungimento di almeno 25 partecipanti, il percorso biennale HOMA – Hospitality Management, promosso dall’ITS Academy Fondazione Archimede, specializzato nella formazione di figure professionali qualificate nei settori del turismo, dell’ospitalità e della gestione delle strutture ricettive. Si tratta di una novità assoluta per Mussomeli, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Nigrelli, che potrebbe consentire ai giovani diplomati di accedere a un percorso di alta formazione specialistica senza la necessità di trasferirsi in altre città. Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) costituiscono un sistema di formazione terziaria professionalizzante, successivo al diploma di scuola superiore. Il titolo biennale conseguito si colloca al livello 5 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), immediatamente sotto il livello 6 della laurea triennale. La caratteristica distintiva degli ITS è lo stretto collegamento con il mondo delle imprese, attraverso una formazione che integra conoscenze teoriche, competenze pratiche ed esperienze dirette in azienda, preparando figure professionali particolarmente richieste dal mercato del lavoro. Il corso HOMA – Hospitality Management, relativo al biennio 2026–2028, prevede complessivamente 1.800 ore, articolate in: 1.000 ore di didattica, con docenti e professionisti del settore; 800 ore di stage presso aziende partner, anche all’estero. La formazione riguarderà la gestione delle strutture ricettive, l’accoglienza turistica, il marketing digitale, l’organizzazione di eventi, la ristorazione e il turismo sostenibile. Sono inoltre previste la certificazione della lingua inglese e opportunità di esperienze internazionali. Il percorso consentirà, previo superamento dell’esame finale, di conseguire un Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, livello 5 EQF. L’iniziativa si inserisce nella visione dell’Amministrazione comunale, che considera il turismo uno dei settori strategici per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio. Mussomeli, con il suo patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico, possiede importanti potenzialità turistiche. Per valorizzarle pienamente, tuttavia, è indispensabile investire nella formazione di nuove professionalità capaci di migliorare l’accoglienza, promuovere il territorio e sviluppare nuove iniziative imprenditoriali. «Il nostro obiettivo è creare le condizioni affinché i giovani possano costruire il proprio futuro professionale anche a Mussomeli», dichiara Giuseppe Catania, Assessore alle Attività Produttive e al Turismo. «Il turismo rappresenta una concreta prospettiva di crescita per il nostro territorio, ma per svilupparlo abbiamo bisogno di competenze, innovazione e professionalità. Poter attivare un percorso ITS direttamente a Mussomeli sarebbe un risultato importante: significherebbe avvicinare la formazione specialistica ai nostri ragazzi e offrire loro strumenti concreti per inserirsi nel mondo del lavoro. Il patrocinio del Comune testimonia la volontà dell’Amministrazione di sostenere iniziative che investono sul capitale umano e sulle nuove generazioni». L’attivazione del percorso direttamente a Mussomeli è subordinata al raggiungimento di almeno 25 partecipanti. Per questa ragione, l’Amministrazione comunale rivolge un invito ai giovani diplomati e diplomandi di Mussomeli e dei comuni limitrofi affinché manifestino il proprio interesse. Il termine per manifestare l’interesse è fissato entro e non oltre il 31 ottobre 2026. La manifestazione di interesse non sostituisce le procedure ufficiali di selezione e ammissione, che seguiranno le disposizioni dell’ITS Academy Fondazione Archimede. Per ricevere informazioni sul percorso e manifestare il proprio interesse è possibile rivolgersi direttamente all’ITS Academy Fondazione Archimede attraverso i seguenti recapiti: Telefono: 0931 1843739

Cellulare: 377 3089708 Email: info@its-fondazionearchimede.it Sito web: its-fondazionearchimede.academy

«Rivolgo un appello ai nostri giovani: informatevi e cogliete questa opportunità. Raggiungere i 25 partecipanti significherebbe compiere un passo importante per portare a Mussomeli un’offerta formativa di alto livello, strettamente collegata alle prospettive di sviluppo turistico del nostro territorio. Investire nei giovani e nelle loro competenze significa investire nel futuro della nostra comunità».