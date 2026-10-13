Neonato trovato per strada in un sacchetto da una donna che stava portando il cane a passeggio

Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. “Il bimbo, un maschio di circa 4 kg, aveva una lieve ipotermia: è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. È considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico e infermieristico della Terapia Intensiva Neonatale, che continueranno a tenerlo sotto stretto monitoraggio”. È quanto si legge in una nota dell’ospedale Niguarda.

Secondo quanto riferito dall’ospedale, “all’arrivo dei soccorritori, il neonato si presentava con pianto valido. Il bimbo è stato accolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano, dove era già tutto pronto per supportare gli specialisti della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, che lo hanno immediatamente sottoposto a controlli approfonditi”.

Il bambino, quando è stato trovato, aveva ancor attaccata la placenta, segno che era stato partorito da poco. La Polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere nella zona di via Ortigara a Cinisello che potrebbero aver ripreso la madre o chi ha lasciato l’involucro con il neonato. E’ stata una donna, che portava il cane a passeggio, a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto, coperto da un piccolo telo. Ha chiamato subito il 118 che, a sua volta, ha avvertito la Polizia: in prima battuta sono intervenuti gli agenti di una Volante, poi quelli del Commissariato di Cinisello e anche gli agenti della Squadra Mobile.