Pesistica. Ettore Pilato (Fiamme Oro) conquista la medaglia di Bronzo agli Europei Under 23 di Durazzo in Albania

Il nisseno Ettore Antonio Pilato ha conquistato il bronzo ai campionati europei Under 23 di sollevamento pesi in corso a Durazzo in Albania. Il talentuoso atleta nisseno delle Fiamme Oro ha conquistato la medaglia nella categoria 60 kg Junior con 260 kg di totale, al termine di una prova impeccabile chiusa con sei alzate valide su sei. Per lui anche l’argento nello strappo con 119 kg, misura che vale il nuovo record italiano di specialità.

Pilato ha iniziato la sua gara con una prima alzata da 114 kg, portata a termine con tranquillità, per poi confermarsi in seconda prova con 116 kg. In terza alzata l’azzurro si è superato, sollevando 119 kg e conquistando l’argento di specialità nello strappo. Percorso netto anche nello slancio, dove Pilato ha aperto con 133 kg, prima di completare con successo anche la seconda prova a 138 kg. L’ultima alzata a 141 kg ha chiuso una gara perfetta per l’azzurro, salito sul terzo gradino del podio con 260 kg di totale. Sul gradino più alto del podio è salito il turco Erdogan con 275 kg, davanti al connazionale Yilmaz, argento con 272 kg di totale.