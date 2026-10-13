Morto a 34 anni RJ Mitte, il Walter White JR. di “Breaking Bad”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – RJ Mitte, uno dei protagonisti della serie cult statunitense “Breaking Bad”, è morto a soli 34 anni a Brownsville, in Texas. “E’ con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa dell’amato attore, filantropo e appassionato sostenitore dei diritti delle persone con disabilità RJ Mitte”, ha reso noto a “Deadline” l’agente di Mitte, noto soprattutto per aver interpretato nella serie il ruolo di Walter White Jr. nella serie ideata da Vince Gilligan.

Come “Flynn”, figlio del protagonista Walter White (Bryan Cranston), Mitte era affetto da paralisi cerebrale. Indagini sono in corso sulla sua morte. Proprio la scorsa settimana il giovane attore è intervenuto a “The Joe Vulpis Podcast”, parlando di come “Breaking Bad” gli abbia cambiato la vita e del suo stretto legame con il cast nonostante siano passati diversi anni dalla conclusione della serie.

– foto Ipa Agency –

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