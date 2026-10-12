Morto a 34 anni RJ Mitte, addio al Walter White Jr. di ‘Breaking Bad’

(Adnkronos) –

RJ Mitte, Walter White Jr. in 'Breaking Bad', è morto a 34 anni. Secondo quanto appreso da TMZ da un funzionario della contea, l'attore si sarebbe suicidato nella giornata di lunedì in Texas. La conferma definitiva sul decesso è intanto arrivata dallo staff dell'attore: "È con profonda tristezza – la dichiarazione diffusa dai media Usa – che annunciamo la tragica scomparsa dell'amato attore, filantropo e appassionato sostenitore dei diritti delle persone con disabilità, RJ Mitte". "RJ Mitte era noto soprattutto per il suo ruolo di Walter 'Flynn' White Jr. nella pluripremiata serie Breaking Bad. Traendo ispirazione dalla sua esperienza personale di vita con la paralisi cerebrale, Mitte ha dato autenticità al personaggio e ha costruito una piattaforma per la sensibilizzazione e l'inclusione delle persone con disabilità – continuano -. Oltre a intrattenere amici e familiari in tutto il mondo, è stato ambasciatore di United Cerebral Palsy e Shriners Children's. Ha inoltre ricoperto la carica di presidente della Mitte Foundation, sostenendo iniziative filantropiche e progetti comunitari, e ha utilizzato la sua posizione per sfidare gli stereotipi e promuovere una maggiore rappresentanza per le persone con disabilità. In questo momento, chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia e delle persone care di RJ Mitte". Il giovane attore è apparso in 56 episodi di 'Breaking Bad'. Nella serie capolavoro creata da Vince Gilligan, Mitte interpretava il figlio dei personaggi di Bryan Cranston e Anna Gunn. Proprio come il suo alter ego televisivo, l'attore era affetto da paralisi cerebrale, diagnosticatagli all'età di 3 anni in seguito a un danno cerebrale subito alla nascita. Nel corso della sua carriera si è battuto strenuamente per la rappresentazione delle persone con disabilità a Hollywood. Fino a pochi giorni fa, l'attore era apparso in alcuni podcast per promuovere il suo nuovo film, 'Talking to Strangers'. Tra i suoi altri lavori figurano la serie Netflix 'The Guardians of Justice', un ruolo ricorrente in 'Switched at Birth' nei film 'The Recall' (2017) e 'The Oak Room' (2020). Aveva inoltre diversi progetti in fase di pre-produzione. Nato a Jackson, nel Mississippi, e successivamente adottato, Mitte lascia la compagna Kennedy Suarez, al suo fianco dal 2018 e con la quale era ufficiale fidanzato.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)