Migranti: sbarco a Pozzallo, tra i 63 migranti 25 sono minori

E’ stato il pattugliatore della Guardia di Finanza, “Monte Cimone” a trasferire a Pozzallo dopo averli messi in salvo, 63 migranti, tutti eritrei eccetto due, di nazionalita’ yemenita. I finanzieri hanno prestato soccorso all’imbarcazione sulla quale i migranti viaggiavano, a una quindicina di miglia da Portopalo di Capo Passero dove negli ultimi giorni ci sono stati due sbarchi autonomi.

I 63 migranti presi a bordo oggi dal pattugliatore delle Fiamme gialle, sono stati condotti a Pozzallo dove sono giunti intorno alle 18,20. Predisposto dalla Prefettura di Ragusa il dispositivo di accoglienza, in banchina i migranti sono stati sottoposti a doppio controllo medico; prima a cura dell’Usmaf, la Sanita’ marittima, con il team guidato dal medico Vincenzo Morello, e poi dall’Azienda sanitaria provinciale con il medico Angelo Gugliotta.

Presenti anche i volontari della Fondazione Migrantes e della Protezione civile. Tra le persone sbarcate, 36 uomini, 4 donne, 14

minori maschi e 9 ragazzine. Presenti anche diversi nuclei famigliari. Tra i bambini, anche un piccolo di circa due anni accompagnato dai genitori. Nessuna critica’ medica riscontrata eccetto diversi casi di scabbia che saranno trattati alll’hot spot. Non e’ stato necessario alcun recupero. dopo i controlli, i migranti sono stati tutti trasferiti all’hot spot per il completamento delle procedure di identificazione. Prima dell’arrivo del pattugliatore “Monte Cimone”, i migranti sarebbero stati in mare per un giorno e due notti. Le operazioni in banchina si sono concluse intorno alle 19,30.