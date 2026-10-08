Salute

Rapina in villa ad Agrigento , una donna 81enne in ospedale

Redazione

Rapina in villa ad Agrigento , una donna 81enne in ospedale

Gio, 08/10/2026 - 18:53

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Un’anziana di 81 anni è stata aggredita e rapinata all’interno della propria abitazione fra San Leone e il Villaggio Mosè, ad
Agrigento , finendo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il malvivente si è intrufolato nella villa della donna, spintonandola con violenza e facendola cadere a terra. Ha rubato tutti i monili ei contanti che ha trovato ed è scappato. Indaga la polizia.

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