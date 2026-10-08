Ripresa la distribuzione idrica a Caltanissetta e a Mazzarino: ecco i calendari aggiornati

CALTANISSETTA. Caltaqua ha annunciato la ripresa della distribuzione comuni di Caltanissetta e Mazzarino. Ecco i calendari aggiornati:
Comune di Caltanissetta
09/10/2026 Santa barbara, centro balate, Centro Storico, gibil gabib, Angeli, Cinnirella, Sanatorio
10/10/2026 Santa barbara, centro balate, Centro Storico, gibil gabib, Angeli, Asi Stazzone, Cinnirella,
Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via due fontane, L. Monaco, poggio s. Elia, Trabonella
Comune di Mazzarino
09/10/2026 Santa Lucia, Via Roma, Calvario, Mercadante Basso
10/10/2026 Fondaco vecchio, salita montata, Fasellari, Immacolata, Mercadante Alto