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Ripresa la distribuzione idrica a Caltanissetta e a Mazzarino: ecco i calendari aggiornati

Redazione 1

Ripresa la distribuzione idrica a Caltanissetta e a Mazzarino: ecco i calendari aggiornati

Gio, 08/10/2026 - 18:30

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CALTANISSETTA. Caltaqua ha annunciato la ripresa della distribuzione comuni di Caltanissetta e Mazzarino. Ecco i calendari aggiornati:

Comune di Caltanissetta

09/10/2026 Santa barbara, centro balate, Centro Storico, gibil gabib, Angeli, Cinnirella, Sanatorio

10/10/2026 Santa barbara, centro balate, Centro Storico, gibil gabib, Angeli, Asi Stazzone, Cinnirella,

Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via due fontane, L. Monaco, poggio s. Elia, Trabonella

Comune di Mazzarino

09/10/2026 Santa Lucia, Via Roma, Calvario, Mercadante Basso

10/10/2026 Fondaco vecchio, salita montata, Fasellari, Immacolata, Mercadante Alto

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