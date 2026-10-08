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Caltanissetta. Plesso Angeli, proseguono interventi igienico-sanitari: attività didattiche sospese anche venerdì 9 ottobre  

Redazione 1

Caltanissetta. Plesso Angeli, proseguono interventi igienico-sanitari: attività didattiche sospese anche venerdì 9 ottobre  

Gio, 08/10/2026 - 18:26

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CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 33 dell’8 ottobre 2026, è stata disposta la proroga della chiusura temporanea del plesso scolastico “Angeli”, afferente all’Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” (Ord. del Sindaco n. 32 del 7.10.2026), anche per la giornata di venerdì 9 ottobre 2026.

La decisione si è resa necessaria per consentire ai tecnici incaricati di completare in totale sicurezza e accuratezza le operazioni straordinarie di derattizzazione, disinfestazione e profonda sanificazione dei locali, con particolare attenzione agli spazi adibiti a refettorio e cucina. Si tratta di una misura finalizzata esclusivamente a garantire il perfetto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ottimali e a tutelare la salute di alunni, docenti e personale scolastico.

L’Ente e le istituzioni preposte stanno monitorando costantemente l’andamento dei lavori per permettere una rapida e sicura ripresa di tutte le normali attività didattiche, prevista già a partire dalla prossima settimana. “La proroga della chiusura del plesso Angeli si è resa necessaria per consentire di completare con la massima accuratezza tutti gli interventi di pulizia, sanificazione e trattamento degli ambienti – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Vincenzo Lo Muto. È una scelta che abbiamo ritenuto doverosa per rafforzare ulteriormente le condizioni igienico-sanitarie della scuola e consentire ai nostri bambini di tornare a vivere i propri spazi in un ambiente sano, sicuro e adeguatamente controllato. Comprendiamo il disagio arrecato alle famiglie, ma riteniamo che, quando si tratta della salute e del benessere dei nostri bambini, sia importante adottare tutte le precauzioni necessarie”.

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