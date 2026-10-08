Caltanissetta, “Una vita da social- action week”: la Polizia di Stato incontra gli studenti nisseni

I poliziotti della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Caltanissetta hanno incontrato 350 studenti di tre istituti scolastici del capoluogo e di San Cataldo. I momenti di confronto hanno riguardato le tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; sono stati inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali