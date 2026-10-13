Med-Or, siglato accordo di collaborazione con la Diplomatic Academy of Ukraine

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la cooperazione tra la Med-Or Virtual Academy e la piattaforma online dell’Accademia diplomatica nel campo della formazione diplomatica e promuovere il dialogo e le iniziative congiunte tra Italia, Ucraina e il Sud del mondo. Supporto nell’identificazione, attraverso la rete di Med-Or, dei professori in visita per partecipare alle attività e ai programmi dell’Accademia Diplomatica dell’Ucraina. Sostenere lo sviluppo di un centro di esperti dedicato all’Africa all’interno dell’Accademia diplomatica dell’Ucraina. Sono questi gli obiettivi dell’accordo tra Med-Or Italian Foundation e la Diplomatic Academy of Ukraine “Hennadi Udovenko” del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, firmato dal presidente di Med-Or, Marco Minniti, e dal Direttore della Diplomatic Academy of Ukraine, Ihor Ostash. “Pensiamo che questo memorandum sia un elemento di grandissima importanza con l’auspicio che possa servire anche per rafforzare la capacità diplomatica ucraina nel momento in cui abbiamo all’orizzonte una pace stabile e duratura. Sappiamo che è difficile e che il percorso non è breve, ma sappiamo che dobbiamo essere grati al vostro popolo perchè difendendo il vostro Paese avete difeso la libertà dell’intera Europa”, ha detto Minniti che, rivolgendosi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, presente anch’egli alla cerimonia, ha sottolineato “la fase delicata e importante, per questo considero di grandissimo valore il fatto che il sottosegretario ci accompagni, la sua presenza è segno dell’indistruttibile vicinanza del governo e dell’Italia alla causa del popolo ucraino, noi saremo sempre al vostro fianco. Dirlo adesso è ancora più importante che dirlo in un’altra fase. Il rapporto di cooperazione alla formazione di diplomatici è molto importante e avere l’orizzonte del Mediterraneo costituisce un elemento importante di ciò che deve essere il nostro obiettivo – ha spiegato -. Siamo orgogliosi del fatto che l’Accademia ucraina abbia scelto MedOr come partner di questo progetto, per noi è come una medaglia. Ce la metteremo tutta perchè questo progetto funzioni anche perchè nel momento in cui parliamo di Mediterraneo parliamo di realtà sempre più strategiche e mettiamo in campo quella che è la missione dell’Italia: essere punto di congiunzione e tra Europa, nord-est dell’Europa e Mediterraneo. Con questo memorandum possiamo dire che abbiamo fatto un pezzo importantissimo della nostra missione”, ha concluso.

Il Direttore della Diplomatic Academy of Ukraine, Ihor Ostash, ha ricordato come l’Ucraina stia difendendo “la propria indipendenza dall’aggressione russa da oltre 4 anni e mezzo e in questa guerra la diplomazia è uno dei nostri fronti; ogni partenariato che costruiamo, ogni rapporto che instauriamo contribuisce a stabilire se il diritto internazionale abbia ancora un significato. Per questo la formazione di diplomatici ucraini è diventata una questione di sovranità nazionale. Il vostro impegno nella ripresa del nostro Paese è un aspetto importante e siamo profondamente grati a MedOr per ciò che fa oggi perchè la diplomazia ucraina ha bisogno più che mai, di costruite ponti – ha sottolineato -. La sicurezza dell’Ucraina e la sicurezza alimentare di Africa e Medio Oriente sono strettamente correlate. Questo memorandum è un inizio e non un punto di arrivo: il suo valore si misurerà sui progetti che ne seguiranno e sulla fiducia che crescerà tra le nostre istituzioni”.

– foto xb1/Italpress –

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