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Mattarella al Teatro Massimo di Palermo, assiste alla proiezione in anteprima del film su Biagio Conte / Foto

Redazione

Mattarella al Teatro Massimo di Palermo, assiste alla proiezione in anteprima del film su Biagio Conte / Foto

Lun, 05/10/2026 - 20:02

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PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova al Teatro Massimo di Palermo, dove assiste alla proiezione in anteprima di ‘Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte’: il film verrà trasmesso domenica in prima serata su Rai 1. Ad accogliere il capo dello Stato davanti al Teatro Massimo il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani.

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