Matrimoni con minori in Germania, in un solo Land 358 casi: anche una 11enne a nozze, i dati choc

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Centinaia di matrimoni che coinvolgono minorenni, tra cui bambine di appena 11 anni, sono stati registrati nel Baden-Wurttemberg, nel sud-ovest della Germania. Dal 2012, le autorità regionali hanno censito 358 casi, ma soltanto otto si sono conclusi con un annullamento formale. È quanto emerge dai dati forniti dal governo del Land in risposta a un'interrogazione parlamentare presentata da esponenti di Alternative fur Deutschland (AfD). Tra gli episodi segnalati di matrimoni precoci, si legge sul Daily Mail, figurano casi particolarmente gravi. Nel 2020, una bambina irachena di 11 anni risultava sposata con un ragazzo suo connazionale di 17 anni. Due anni prima, nel 2018, una ragazza afghana di 14 anni aveva sposato un afghano di 30 anni. Non è stato precisato quando siano stati annullati questi due matrimoni. Solamente dal 2015 sono stati registrati altri 350 casi. Tra le persone coinvolte figurano cittadini provenienti da Paesi come Siria, Iraq e Pakistan. La maggioranza dei minori interessati è costituita da ragazze. I dati sono stati richiesti da alcuni esponenti dell'AfD, che hanno rilanciato la questione anche sui social. Nikolaos Boutakoglou ha scritto su X che "quasi il 40% dei matrimoni precoci è stato celebrato tra cittadini siriani", mentre quelli tra due cittadini tedeschi rappresenterebbero appena lo 0,3%. Sulla stessa linea Emely Knoll, un'altra esponente del partito, che in un post su Facebook ha affermato che "i matrimoni precoci sono incompatibili con i nostri valori. I bambini hanno diritto alla sicurezza, all'istruzione e a un futuro autodeterminato. Per questo abbiamo bisogno di una protezione efficace, di interventi tempestivi e di un'azione decisa contro i matrimoni forzati". Sul fronte istituzionale, il governo del Baden-Wurttemberg ha precisato che, al momento, non sono in corso procedimenti legali per ottenere l'annullamento dei matrimoni in questione.

Il fenomeno va ben oltre i confini tedeschi. Secondo le Nazioni Unite, quasi una donna su cinque nel mondo si è sposata prima di compiere 18 anni. La quota raggiunge il 32% nell'Africa occidentale e centrale, mentre circa una donna su 25 si è sposata prima dei 15 anni. L'Unicef definisce il matrimonio precoce "una violazione fondamentale dei diritti umani".

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