Salute

Massolo (Fincantieri): “Rischio geopolitico entra nei Cda, aziende devono cambiare strategie”

AdnKronos

Massolo (Fincantieri): “Rischio geopolitico entra nei Cda, aziende devono cambiare strategie”

Mer, 28/10/2026 - 12:41

Condividi su:

(Adnkronos) – "Le decisioni dei governi e gli equilibri internazionali sono ormai temi centrali nei Cda. Le imprese devono attrezzarsi per affrontare rischi geopolitici, puntando sempre più sulla sicurezza anziché sulla convenienza". Queste le parole di Giampiero Massolo, presidente Fincantieri NexTech & vice presidente Mundys, all'incontro "La geopolitica del rischio e le imprese", promosso dalla fondazione Aises Ets e Spes Academy presso il Mimit. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/20261027-15_PILLOLA_MASSOLO_MEDIACUBE_video-hd.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta