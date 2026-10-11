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Maltempo, circolazione ferroviaria sospesa su linea Napoli-Salerno via Cava de’ Tirreni per frana

AdnKronos

Maltempo, circolazione ferroviaria sospesa su linea Napoli-Salerno via Cava de’ Tirreni per frana

Dom, 11/10/2026 - 14:39

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(Adnkronos) – Circolazione ferroviaria sospesa oggi sulla linea convenzionale Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni, tra Nocera Inferiore e Salerno, per una frana causata dal maltempo nella zona di Vietri sul Mare. Lo riferisce Rfi sottolineando che i treni regionali subiscono limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni. Attivato un servizio con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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