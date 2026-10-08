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Maltempo a Roma, bomba d’acqua e ancora pioggia

AdnKronos

Maltempo a Roma, bomba d’acqua e ancora pioggia

Gio, 08/10/2026 - 18:44

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(Adnkronos) – Ancora pioggia su Roma in una giornata dominata sul maltempo. Dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla capitale nelle prime ore di giovedì 8 ottobre, con strade allagate e traffico in tilt, ecco il 'bis' in serata dopo qualche ora di tregua: un'altra violenta precipitazione in chiusura di giornata. 
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