L’Italia Under 21 vola a Euro 2027: gli azzurrini travolgono 6-2 la Polonia

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L'Italia si qualifica per i campionati europei Under 21 in programma nel giugno 2027 in Albania e Serbia. Gli azzurrini del ct Silvio Baldini conquistano la certezza della qualificazione grazie alla vittoria per 6-2 sulla Polonia nell'incontro decisivo del gruppo E, disputato allo stadio 'Adriatico' di Pescara. Con i tre punti l'Italia aggancia in vetta a quota 27 i polacchi e li scavalca per differenza reti. Gli azzurrini sbloccano la partita al 16': Liberali entra in area da destra e scambia bene con Ahanor. Il tiro deviato diventa buono per Koleosho, bravo a stoppare il pallone con la coscia destra e a calciare di sinistro sotto la traversa e trafiggere Lubik. Al 26' il raddoppio con Koleosho che lancia per Liberali, il centrocampista del Como riesce a crossare al volo per l'inserimento e il colpo di testa in area piccola vincente del capitano Ndour. Al 55' l'Italia cala il tris ancora con il centrocampista della Fiorentina. Dopo un corner per la Polonia, Ndour ruba palla nella trequarti azzurra, vede il portiere fuori dai pali e lascia partire un tiro supendo da 60/65 metri che entra in rete. Passano 4 minuti e gli azzurri calano anche il poker. Koleosho sradica il pallone a Krajewski, avanza e dal limite dell'area imbuca per l'inserimento di Lipani. Sinistro sul primo palo e 4-0. Al 65' arriva il gol della bandiera per i biancorossi con Mikolajewski. Gli azzurrini reagiscono subito al gol della Polonia. Fini è liberissimo a destra, viene servito, entra in area, finta il tiro mettendo a sedere un avversario e poi trova la porta con un perfetto sinistro. Nel finale c'è tempo per altre due reti, prima la Polonia accorcia le distanze all'85 su rigore con Zewlakow e poi un minuto dopo Cherubini fissa il risultato sul 6-2 finale. L'attaccante del Benevento si accentra da sinistra, sguscia tra due avversari e poi trova l'angolo dal limite dell'area alla sinistra di Lubik.

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