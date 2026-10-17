Papa: ai cronisti lasciando il Gemelli, “sto molto meglio”

“Molto meglio, grazie”. Cosi’ Papa Leone XIV ha risposto in inglese (“Much better, thank you”) ai numerosi cronisti assiepati all’uscita del Policlinico Gemelli che gli chiedevano delle sue condizioni di salute. Il Pontefice, a bordo dell’auto che lo ha riportato in Vaticano, ha rivolto questo breve saluto ai giornalisti presenti nel momento in cui ha varcato i cancelli della struttura ospedaliera, dimesso a quattro giorni dall’intervento per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare.