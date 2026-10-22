Juventus-Rennes, gol annullato a Lucumì: cosa ha visto il Var che cambia tutto

(Adnkronos) – La Juventus assapora il gol del sorpasso nel finale contro il Rennes, ma il Var spegne l'entusiasmo dell'Allianz Stadium. All'88' Lucumì trova la rete del momentaneo 3-2, contro il Rennes in Europa League, sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla resta in area dopo la prima sponda di Nico Gonzalez e il difensore bianconero è il più rapido a intervenire, calciando con il mancino verso la porta. La conclusione viene deviata da Aït Boudlal e beffa Samba, facendo esplodere la gioia dei tifosi juventini. La rete, però, finisce subito sotto la lente della sala Var. All'89' scatta il controllo per valutare la posizione di Lucumì e un possibile fuorigioco attivo. Morten Krogh viene quindi richiamato all'on field review per rivedere l'azione al monitor. Dopo aver esaminato le immagini, l'arbitro decide di annullare il gol. Lucumì è infatti in posizione irregolare sulla prima sponda di Nico Gonzalez e viene considerato attivo nell'azione. Per la Juventus è tutto da rifare: il possibile sorpasso svanisce e la partita finisce 2-2.

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