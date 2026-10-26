iPad mini, in arrivo il restyling con schermo OLED e chip A20 Pro

(Adnkronos) – Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Apple si appresta a presentare una nuova generazione di iPad mini. Sarebbe la prima revisione del design dal 2021 e il primo aggiornamento del processore dal 2024. Le voci convergono su tre elementi principali: un display OLED, un chip di nuova generazione e una maggiore protezione contro i liquidi. Il cambiamento più atteso riguarda lo schermo. L'iPad mini dovrebbe adottare un pannello OLED, ma non nella versione a doppio strato (tandem OLED) già impiegata sull'iPad Pro. Rispetto agli attuali schermi LCD, la tecnologia garantirebbe colori più saturi, un contrasto superiore e una luminosità più elevata. Resta invece incerta la frequenza di aggiornamento: non è chiaro se Apple introdurrà la tecnologia ProMotion a 120 Hz, e secondo alcune fonti il display potrebbe rimanere limitato a 60 Hz. Sul fronte hardware, il modello in commercio utilizza il chip A17 Pro a 3 nanometri, abbinato a 8 GB di memoria. La nuova versione dovrebbe montare l'A20 Pro con 12 GB di RAM, una dotazione che consentirebbe di eseguire in locale i modelli di intelligenza artificiale più avanzati di Apple, con miglioramenti nelle funzioni di dettatura e riconoscimento vocale di Siri. Le stime indicano un incremento delle prestazioni di circa il 60% nella CPU multi-core e del 166% nella GPU rispetto all'A17 Pro. Apple starebbe inoltre lavorando alla resistenza all'acqua. Il dispositivo avrebbe una nuova scocca e altoparlanti ridisegnati per limitare l'ingresso di liquidi. Se confermata, sarebbe la prima volta che un iPad ottiene una certificazione di questo tipo. Resta infine da chiarire il prezzo. Secondo l'analista Mark Gurman di Bloomberg, la versione con OLED e A20 Pro potrebbe partire da 799 dollari, contro i 599 dell'attuale modello d'ingresso (in Italia 689 euro). Non è noto se la configurazione base manterrà i 128 GB di memoria: un taglio da 256 GB potrebbe attenuare almeno in parte l'aumento di costo.

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