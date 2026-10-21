Inter-Shakhtar, nerazzurri in dieci al 68’: Bastoni espulso dopo due gialli in due minuti

(Adnkronos) – L’Inter resta in dieci uomini al 68’ per l'espulsione di Alessandro Bastoni, costretto a lasciare il campo dopo aver ricevuto due cartellini gialli nel giro di appena due minuti durante il match di Champions League a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk sul punteggio di 0-0. Un episodio che cambia gli equilibri della gara e costringe i nerazzurri ad affrontare il finale in inferiorità numerica. Nonostante questo l'Inter vincerà grazie a un gol di Carlos Ausgusto. Tutto comincia al 66’, quando Bastoni viene ammonito per la prima volta. Il cartellino giallo arriva su segnalazione del quarto ufficiale, in seguito ad alcune proteste precedenti del difensore interista. Un’ammonizione che si rivelerà pesantissima per il prosieguo della partita. Passano appena due minuti e, al 68’, arriva il secondo giallo. Questa volta l’episodio è legato a una spinta ai danni di Ocheretko durante un’azione di gioco. Le proteste degli avversari richiamano l’attenzione dell’arbitro, che decide di sanzionare nuovamente Bastoni. Per il difensore nerazzurro secondo cartellino giallo ed espulsione che per fortuna dell'Inter si rivelerà inifluente ai fini del risultato perché arriverà comunque una vittoria fondamentale per proseguire il percorso in Champions League.

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