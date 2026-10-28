Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: “Aggressione squadrista”

(Adnkronos) – "Un gruppo di uomini incappucciati ha fatto irruzione nella galleria d'arte Rosso20sette di Roma, dove è in corso la mia mostra 'The Collapse of Democracy'. Hanno immobilizzato il gallerista, a cui va tutta la mia solidarietà, dicendogli che se si fosse sarebbe stato ammazzato di botte, e poi hanno sfregiato tutte le opere della mostra". Lo denuncia la street artist Laika con un video sui social, dopo l'incursione nella galleria in via del Sudario, nel cuore della Capitale.

"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/Laika_video-hd.mp4"—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)