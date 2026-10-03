Inaugurata a Comiso la mostra “L’Arte all’Arte” organizzata dal Collettivo BAI

Giovedì 24 settembre 2026, alle ore 19:30, nel Foyer del Teatro Comunale Naselli di Comiso, si è tenuto il taglio del nastro della mostra di pittura e scultura dal titolo “L’Arte all’Arte”. L’esposizione, organizzata dal Collettivo BAI con il patrocinio del Comune di Comiso, rimarrà aperta e visitabile fino al 10 ottobre 2026.

All’inaugurazione della rassegna sono intervenuti la Sindaca di Comiso, Prof.ssa Maria Rita Schembari, il Vescovo di Ragusa, S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe La Placa, il Deputato all’ARS, Avv. On. Giorgio Assenza, e l’Assessore comunale alla Pubblica istruzione e alle Pari Opportunità, Prof.ssa Giuseppina Cubisino. Il dibattito è stato arricchito dalle riflessioni sul presente di Marta Galofaro e Nunzio Zago, che hanno messo in luce il percorso degli artisti e della storia del Collettivo.

A vent’anni di distanza dalla sua prima mostra — tenutasi nell’Aula “Pietro Palazzo”, organizzata dall’Istituzione “Salvatore Fiume” con il patrocinio del Comune e curata dal critico d’arte Luciano Marziano (con testi dello stesso e dei critici Giombattista Corallo ed Eugenio Giannì) — il Collettivo BAI celebra questa importante ricorrenza presentando al pubblico il nuovo e significativo progetto “L’Arte all’Arte”.

I visitatori avranno la possibilità di ammirare da vicino le opere degli artisti Vittorio Balcone, Giovanni Di Nicola, Atanasio Giuseppe Elia, Luigi Galofaro, Elio Emanuele Licata, Michele Licata, Rosario Lo Turco, Raffaele Romano, Giuseppe Salafia e Gesualdo Spampinato, lungo un percorso espositivo che dalle avanguardie storiche arriva direttamente ai giorni nostri.

“Questa mostra è un esempio concreto di come la creatività possa dialogare con temi fondamentali come l’informazione, la ricerca della verità e il pensiero critico” — è stato rilevato durante gli interventi — “. Portare queste opere in uno spazio pubblico significa avvicinare la cittadinanza al loro sguardo sul mondo. Il percorso promosso da questi artisti — pur diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di anticipare il futuro e da una connaturata propensione al cambiamento — dimostra quanto sia importante costruire occasioni di incontro tra scuola, cultura e territorio, offrendo opportunità per esprimersi e confrontarsi con la realtà contemporanea”.

L’evento è stato ulteriormente impreziosito dalla presentazione del pregevole volume dello scrittore comisano Prof. Giombattista Corallo, dal titolo “Davanti all’opera – L’incontro con la pittura”. Il libro è stato presentato da Michele Canzonieri e l’incontro è stato moderato dal giornalista Antonello Lauretta.

Molto gradita la presenza della Presidente Club per UNESCO di Comiso Prof,ssa Tina Vittoria D’amato, la Presidente della Pro Loco di Comiso Prof,ssa Maria Stella Micieli e il Presidente dell’Associazione Taddarita Sign.re Giombattista Novelli.

Sedi espositive: Foyer del Teatro Comunale “Naselli”- Comiso (RG)

Inaugurazione: Giovedì 24 settembre 2026, ore 18:00

Periodo di apertura: Dal 24 settembre al 10 ottobre 2026

Orari di visita: Tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 08:00 alle ore 21:00

Ingresso: Libero