Il Palermo lancia “Pinkers”, il programma che unisce e premia la famiglia rosanero

PALERMO (ITALPRESS) – Nasce Pinkers, il nuovo programma di engagement e rewarding del Palermo dedicato ai tifosi, pensato per riconoscere e premiare i tanti modi in cui i sostenitori partecipano alla vita del club, giocano, interagiscono e dimostrano il proprio supporto. “Pinkers nasce da un’idea di tifo più ampia e immersiva: sostenere una squadra significa vivere una relazione attiva durante tutto l’anno. I tifosi – spiega una nota della società rosanero – possono esprimere la propria passione attraverso le partite a cui partecipano, i contenuti con cui interagiscono, le attività a cui prendono parte, gli amici che coinvolgono nella community e gli acquisti che effettuano. Un sistema pensato per riconoscere e premiare sempre più questi comportamenti all’interno di un’unica esperienza integrata e allargare sempre di più la grande famiglia rosanero, con uno sguardo sempre più orientato alla costruzione delle community rosanero in città, in Italia e all’estero. Con Pinkers nasce per la prima volta uno spazio digitale e fisico, che si nutre di azioni online e offline per offrire a propria volta esperienze e ricompense pensate ad hoc per chi vuole vivere a pieno la propria passione. Il cuore del programma è l’app ufficiale del Palermo che da adesso diventa un vero hub con nuovi giochi, iniziative ed eventi a cui poter partecipare per divertirsi e accumulare sempre più benefit, da convertire poi in tanti modi diversi aumentando il proprio status, di livello in livello”.

Durante la stagione si potranno accumulare punti attraverso: Partecipazione – assistendo alle partite ed effettuando il check-in nel giorno gara, partecipando a iniziative speciali, ma anche divertendosi a giocare con nuovi sondaggi, pronostici, quiz, sfide, votazioni, concorsi e altre attività del club. Molte di queste iniziative non richiedono alcun acquisto: basta partecipare.

Acquisti – i tifosi possono collegare una sola volta una carta di debito o di credito idonea e accumulano automaticamente punti sugli acquisti validi effettuati presso gli esercenti aderenti, sia nei punti vendita fisici sia online. Pinkers è infatti progettato per diventare nel tempo anche una rete di partner commerciali, che arricchiscono i benefit disponibili e le promozioni per i tifosi: un ecosistema che mira a coinvolgere brand locali, nazionali e internazionali, creando così sempre più occasioni per i tifosi di guadagnare punti nella vita di tutti i giorni.

Inviti – invitando gli amici a iscriversi e ottenendo punti bonus per ogni nuovo tifoso che entra nella community.

Pinkers diventa, dunque, la porta principale per accedere a tutte le iniziative speciali del club. I punti, infatti, possono dare accesso a premi pensati per avvicinare ancora di più i tifosi: dai biglietti per le partite al merchandising, fino a memorabilia autografati, accessi esclusivi ed esperienze uniche, non acquistabili normalmente, anche con il coinvolgimento dei calciatori, allo stadio, al Palermo CFA e su attivazioni digitali pensate anche per i tifosi che vivono lontano da Palermo. Dai bimbi in campo nel cerimoniale pre-gara fino al riscaldamento visto da bordocampo, o il golden circle per salutare i calciatori in area spogliatoi a fine partita, passando per visite guidate in luoghi solitamente inaccessibili e liste speciali in prelazione per i meet&greet fisici o digitali con i calciatori, fino all’accesso a prodotti a tiratura limitata e collezioni speciali disponibili solo per i Pinkers”. “Il rapporto tra il Palermo e i suoi tifosi ha sempre avuto la forza di un legame familiare, anche a migliaia di chilometri di distanza, in qualsiasi parte del mondo – spiega Gaetano Lombardo, chief marketing officer del Palermo FC -. Con Pinkers abbiamo voluto dare un nome a questa famiglia e creare una piattaforma capace di avvicinarci ancora di più: i tifosi tra loro e ciascuno di loro al club. Essere parte di una famiglia significa fare le cose insieme e condividere emozioni. Per questo vogliamo premiare chi partecipa e vive fino in fondo la propria passione. Un’innovazione che cambia radicalmente e definitivamente il modo in cui viene vissuto ogni giorno il rapporto tra tifosi e club”.

La tecnologia alla base di Pinkers è sviluppata da SmartMedia Technologies, che ha realizzato la piattaforma e l’infrastruttura digitale per coinvolgere e premiare i tifosi, collegando le loro attività attraverso punti di contatto fisici e digitali in un’unica esperienza, grazie anche all’integrazione dei servizi con l’ecosistema del Palermo curata da IM*MEDIA.

– Foto ufficio stampa Palermo Fc –

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