Guerriglia a Milano, Trump all’AdnKronos: “In Italia e Francia colpa dell’immigrazione, l’avevo detto”

(Adnkronos) – "Le violenze in Italia e in Francia? Colpa dell'immigrazione, l'avevo detto". Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto a una domanda dell'AdnKronos sugli scontri verificatisi in Europa tra studenti e forze dell'ordine. Milano, in particolare, è stata teatro di violenze e saccheggi tra sabato e domenica. "Si tratta di una polveriera pronta ad esplodere", ha aggiunto. "Ho visto quello che succede in Italia e in Francia, c’entra con l’immigrazione. E avevo detto a tutti che sarebbe successo", ha detto Trump. "È una polveriera pronta a esplodere, è molto triste per me assistervi -ha detto ancora Trump- Noi abbiamo chiuso le frontiere, non entra nessuno e stiamo facendo uscire tutte queste persone. Tutti quelli che sono entrati illegalmente se ne stanno andando". Poi, l'inquilino della Casa Bianca ha concluso: "Quello che è successo" in Italia e Francia "è che hanno lasciato entrare le persone, non le hanno fatte uscire e sono entrate a milioni. E sinceramente, sono Paesi diversi da quelli di dieci anni fa". Parlando nello specifico della situazione francese, Trump ha dichiarato: "Parigi diventerà una città musulmana molto presto", sottolineando di aver messo in guardia il presidente francese, Emmanuel Macron. "Dovresti chiudere le tue frontiere, gliel'ho detto non appena l'ho incontrato. Ho detto: 'Stai facendo un grande errore'. Noi abbiamo chiuso le nostre frontiere. Lui no", conclude Trump. (di Iacopo Luzi)

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