Guerriglia a Milano, saccheggi organizzati su WhatsApp: “Ci denunceranno per terrorismo”

L’organizzazione dei saccheggi e dei disordini a Milano passa anche da WhatsApp, all’interno di gruppi riservati dove gli aspiranti partecipanti pianificano le tappe della guerriglia e danno indicazioni operative, con indicazioni su orari, punti di ritrovo e modalità di azione. Tra un messaggio e l’altro, gli utenti condividono alcuni suggerimenti su come vestirsi – consigliando abiti totalmente neri e l’uso accorto del passamontagna – e propongono quali negozi assaltare.

Il sondaggio su quale negozio saccheggiare

Un utente, verosimilmente di origine venezuelana vista la bandierina presente nella username, ha creato un sondaggio per decidere la “prima tappa” dei saccheggi. Le alternative spaziano da negozi di catene commerciali (come Sephora, Unieuro o Snipes) fino a boutique e marchi di lusso (come Rolex e Armani). La scelta più “popolare” è stata “foot” (molto probabilmente Foot Locker) con 8 voti, seguita da Sephora (6 voti) e Unieuro (5 voti). Più staccati Rolex (2 voti) e Armani (1 voto).

“Verremo denunciati per terrorismo”

La conversazione su quale negozio assaltare prosegue. Un utente rimarca la scelta di voler saccheggiare Sephora. Un altro commenta: “Me lo sento, verremo denunciati per terrorismo”. E mentre un altro ancora insiste su “foot” (ossia Foot Locker), qualcuno suggerisce: “E poi c’è anche un negozio solo di lux con borse e tutto di marca louis cp e tutto quelle robe da rich“.

“Non venite subito con il passamontagna”

Significativo un altro screenshot di una conversazione WhatsApp, dove vengono date informazioni operative su come agire: “Raga, una cosa che vi dico non venire subito con passamontagna o cose così, teneteveli basis finché non ci raggruppiamo“. Un altro utente avvisa: “Bro, a Milano gli sbirri si travestono da maranza“.