Giornata mondiale contro il cancro al seno, a Milano murale con Gioconda con mastectomia davanti all’Int

(Adnkronos) – Una Gioconda con i segni di una doppia mastectomia è apparsa davanti all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Int) nel nuovo murale di aleXsandro Palombo, realizzato in occasione della Giornata mondiale contro il cancro al seno. Il centro, comprehensive cancer center attivo dal 1928, è un punto di riferimento per la ricerca e la cura oncologica. "L’opera reinterpreta la celebre Monna Lisa come una sopravvissuta, mentre scosta la veste rosa e mostra sul torace le cicatrici della mastectomia. Attraverso l’icona femminile – si legge in una nota – più conosciuta al mondo, Palombo porta così nello spazio pubblico i segni lasciati dalla chirurgia, ancora poco rappresentati, mettendo in relazione malattia, identità e trasformazione fisica. Il murale richiama inoltre l’attenzione sulla prevenzione, sugli screening e sulla diagnosi precoce. L'artista affronta anche le conseguenze che la malattia può avere sulla percezione di sé. In una società che espone continuamente il corpo femminile, l’opera inserisce nell’immaginario collettivo segni spesso confinati alla dimensione privata. Le cicatrici diventano così parte dell’immagine e richiamano una realtà che molte donne vivono dopo la mastectomia, contribuendo a contrastare lo stigma legato ai segni della chirurgia e a promuovere una riflessione sull’accettazione del proprio corpo e dei suoi cambiamenti".

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