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Gioielliere di Treviso sui social: “Rapine? Pronto a sparare”, carabinieri gli sequestrano un arsenale

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Gioielliere di Treviso sui social: “Rapine? Pronto a sparare”, carabinieri gli sequestrano un arsenale

Mer, 28/10/2026 - 12:12

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(Adnkronos) – I carabinieri di Montebelluna e di Volpago del Montello (Treviso) hanno sequestrato in via amministrativa tutte le armi in possesso di Andrea Romanello, titolare di una gioielleria, dopo che su Facebook aveva pubblicato un video spiegando di essere attrezzato per fronteggiare ogni tentativo di rapina e mostrando le varie armi in suo possesso, tra cui un fucile a pompa, aggiungendo che non esiterebbe a usarle. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/28102926_rapine_gioielliere_video-hd.mp4"—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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