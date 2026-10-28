Geopolitica e imprese, al Mimit il confronto su rischi globali e competitività

(Adnkronos) – La geopolitica è sempre più determinante per le strategie aziendali, dalla sicurezza delle filiere alla scelta dei mercati in cui investire. È stato questo il tema dell'incontro "La geopolitica del rischio e le imprese", promosso a Roma dalla Fondazione Aises Ets e dalla Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", nella Sala del Parlamentino del Mimit. Al centro dell'appuntamento, la lectio magistralis di Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri NexTech e vicepresidente di Mundys, dedicata al rapporto tra trasformazione degli equilibri internazionali, sicurezza economica e competitività delle imprese.

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