Gasperini “Non pensiamo allo scudetto, dalle ultime tre gare usciamo rafforzati”

ROMA (ITALPRESS) – “Dalle partite con Inter, Como e Real usciamo rafforzati nell’idea che ce la giochiamo con tutte, sempre se non succede qualcosa come l’espulsione di Malen. Non dobbiamo pensare allo scudetto o alla Champions, ma a giocare come sappiamo. Questa squadra ha dimostrato un valore”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa.

Poi tornando sugli errori che hanno portato ai tre gol del Real nel finale di gara in Champions League: “Non guardo solo agli errori sugli angoli, ma anche alle cose buone fatte – ha aggiunto -. Non è stata solo questione di stanchezza fisica, anche se domani giochiamo la terza partita in sette giorni: sul 3-2 col Real c’è stato il contraccolpo, un calo morale. Tre gol subiti su angolo non li avevo mai visti, l’anno scorso mi erano capitati tre rigori sbagliati ma questa volta ci siamo superati…”.

Con il Genoa ci saranno dei cambi di formazione: “Quelli che giocheranno domani, magari qualcuno come Castro, Mora o altri che sicuramente saranno impiegati, hanno bisogno di acquisire la stessa fiducia e la stessa forza, perchè le competizioni si giocano con la rosa”, le parole di Gasperini che ha fatto anche il punto sulla situazione degli infortunati dopo la gara di Champions con il Real.

“Kone ha fatto la risonanza e ha una lesione di primo grado, non particolarmente significativa, ma serve il tempo necessario e speriamo di poterlo recuperare per il Sassuolo, un pò prima della sosta. Per Dybala non ci sono situazioni particolari, c’è un affaticamento al gemello del polpaccio e speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana. Speriamo di recuperare Cristante col Napoli o per la partita successiva. Vista l’emergenza a centrocampo, anche Pellegrini può giocare tra i due”, ha aggiunto il tecnico giallorosso.

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