Fisco, Meloni “Passi avanti verso un sistema più semplice e moderno”

ROMA (ITALPRESS) – “L’ottavo congresso che celebrate oggi segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perchè i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Abbiamo potuto contare anche sulla vostra collaborazione, per esempio per scrivere la riforma fiscale, una riforma che l’Italia aspettava da oltre cinquant’anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice e rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un un videomessaggio all’VIII Congresso nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), in corso oggi al The Hive Hotel di Roma, in occasione dei trent’anni dall’idea fondativa dell’Istituto.

“E va esattamente in questa direzione anche l’imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario. Siamo passati da 444 diversi provvedimenti legislativi a 8 testi unici. Un lavoro fondamentale per dare maggiore chiarezza a chi lavora, investe e crea occupazione”, prosegue.

“Abbiamo uniformato lo statuto dei diritti del contribuente, rafforzando da un lato le tutele per i cittadini e dall’altro riducendo le sanzioni, rendendole più proporzionali e in linea con quelle applicate in altre nazioni europee. Perchè uno Stato giusto deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, come dimostra il record sul recupero dell’evasione fiscale raggiunto in questi anni, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti – sottolinea il premier -. Allo stesso modo abbiamo introdotto il concordato preventivo biennale, abbiamo rafforzato l’adempimento collaborativo: due strumenti che, con modalità diverse, permettono di ottenere tre risultati: imprenditori autonomi possono pianificare con maggiore serenità il proprio futuro, lo Stato può contare su entrate certe, si prevengono e si abbattono le controversie tra il fisco e i contribuenti. In sintesi, importanti passi in avanti per un sistema più semplice e più veloce, più moderno – conclude Meloni -. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, però io sono certa che continueremo a poter contare sul vostro aiuto, perchè un fisco più giusto rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e mette la nostra nazione nelle condizioni di correre. E quindi grazie per il lavoro che abbiamo fatto fin qui insieme e grazie soprattutto per quello che faremo ancora”.

IL VIDEO